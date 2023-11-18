نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. حسام حسن يهاجم فيتوريا لهذا السبب.. بركات يكشف المنتخبات الأخطر في مجموعة مصر واتحاد الكرة يدافع عن منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023:

حسام حسن يهاجم فيتوريا لهذا السبب

حسام حسن

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن روي فيتوريا كان يجب عليه إشراك إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد أمام جيبوتي خاصة أن المباراة كانت في المتناول.

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"مباراة جيبوتي كانت سهلة كنت أفضل مشاركة حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد أمام جيبوتي".

وأكمل:أويد بيان الأهلي بشأن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر".

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر اتعامل غلط مع أحمد أبو الفتوح ومحمد صبحي وأيضًا تعامل غلط الثلاثي المستبعد".

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بركات يكشف المنتخبات الأخطر في مجموعة مصر

محمد بركات

كشف الإعلامي محمد بركات، المنتخبات الأخطر في مجموعة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غينيا بيساو وبوركينا فاسو أخطر منتخبين في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم".

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اتحاد الكرة يدافع عن لاعبي منتخب الشباب

محمد بركات

دافع محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن لاعبي منتخب مصر للشباب، بعد الهجوم عليهم لظهور أبناء سيد عبدالحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين، معهم.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض انتقد لاعبي منتخب الشباب، بسبب تواجد أبناء سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين".

وتابع: "الـ 3 لاعيبة من أفضل اللاعبين في مصر، وتواجدهم في منتخب الشباب بسبب إن التلاتة مكسرين الدنيا".

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أمير عبد الحميد يكشف بوادر أزمة في منتخب مصر

أمير عبد الحميد

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم، بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتوقع فوز منتخب مصر بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع: "جميع لاعبي منتخب مصر خاضوا لقاء جيبوتي بمنتهى الجدية، وفيتوريا مختار لاعيبة مميزة جدًا في كل مركز".

وأشار عبد الحميد، إلى أن استبعاد حسين الشحات، وطارق حامد وإمام عاشور، من معسكر منتخب مصر، سيكون تأثيره سلبيًا على علاقتهم مع روي فيتوريا مستقبلًا.