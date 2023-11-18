زمالك 2004 يفوز على العياط برباعية في دوري منطقة الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، في تحقيق الفوز على نظيره العياط بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري منطقة الجيزة.

زمالك 2004 يفوز على العياط برباعية

أحرز أهداف الزمالك كل من، عبد الغفار أنور ويحيى محمد حسن وعبد الستار أحمد ومحمود عصام الحصري.

ويتصدر فريق الزمالك 2004 ترتيب المجموعة الأولى لدوري منطقة الجيزة برصيد 27 نقطة بالفوز في 9 مباريات على التوالي.

يقود فريق الزمالك 2004 كل من، رفاعي محمد رفاعي مديرًا فنيًا، وهشام إبراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، ومصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، ومهند ياسر إداريًا، ومحمد علام أخصائي تأهيل وإصابات، وإبراهيم بحر عاملًا للمهمات.