نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يصل القاهرة خلال ساعات للعودة للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصل مساء اليوم السبت مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة القادم، وذلك للعودة لقيادة التدريبات.

كولر يصل القاهرة خلال ساعات

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة لمدة أسبوع، عقب مواجهة فريقه أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز، وخلال ذلك سافر المدير الفني لقضاء إجازة ببلاده سويسرا.

وأعلنت قناة الأهلي إلى أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر وطاقمه المعاون سيعودون إلى القاهرة الليلة، بعد ساعات قليلة، وذلك استعدادًا لتدريبات الفريق اعتبارًا من غدٍ الأحد.

ويواجه المارد الأحمر نظيره ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت القادم، على ستاد الأهلي وي السلام، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.