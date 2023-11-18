منطقة بورسعيد للغوص تعلن عن تفاصيل بطولة البراعم الشتوية لسباحة الزعانف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن تفاصيل بطولة البراعم الشتوية للسباحة بالزعانف للفئات العمرية 7 و8 و9 سنة، التي تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 24 نوفمبر.

منطقة بورسعيد للغوص تعلن عن تفاصيل بطولة البراعم الشتوية

يشارك في البطولة نحو 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 نادي ومركز شباب وأكاديمية هم: "الفنار، أجيال، العمال، المصري، مركز شباب الإستاد، التوكيلات الملاحية، بورسعيد للصيد، بورسعيد الرياضي، المنطقة الاقتصادية، التجديف، المريخ، غزل بورسعيد، بنى عبيد، هيئة قناة السويس، مركز شباب الزهور، لاعبين بإسم منطقة بورسعيد ".

تقام البطولة على مدار يوم واحد وتنطلق منافساتها في تمام الساعة الثانية ظهرا بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وتعد من البطولات التنشيطية التي تنظمها المنطقة من أجل إعداد اللاعبين الصغار وخوضهم لتجربة السباقات تمهيدا لإشراكهم في بطولات المنطقة الرسمية.

هذا وسوف يحصل كافة اللاعبين المشاركين شهادات تقدير تشجيعية من قبل مجلس إدارة المنطقة.