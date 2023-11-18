نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات كرة يد الأهلي تحقق الفوز المستحق على البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني محمد عادل زولا، على البنك الأهلي بنتيجة 45-24، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى للدوري العمومي.

فوز سيدات يد الأهلي أمام البنك

وأقيمت مباراة الأهلي على صالة مركز شباب ميت عقبة، ونجح الأحمر في التقدم في الشوط الأول بنتيجة 23-12، واستطاع في الشوط الثاني مواصلة تألقه لتنتهي المباراة بنتيجة 45-24.

وبهذا الفوز يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الثالثة في المركز السابع.

ويتواجد الأهلي بجوار البنك الأهلي والشمس وسبورتنج وسموحة والزمالك والطيران و6 أكتوبر.