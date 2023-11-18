عاجل.. تشكيل منتخب هولندا الرسمي لمواجهة أيرلندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أيرلندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "أمستردام أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة هولندا وأيرلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة أيرلندا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: دالي بليند، ستيفان دي فري، فيرجيل فان دايك، دينزل دومفريز.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، كويليندشي هارتمان، جيردي شوتن.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، فوتر فيجورست، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد أيرلندا في تصفيات يورو 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة هولندا ضد أيرلندا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.