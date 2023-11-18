إمام عاشور يضع بصمته ويكسب جماهير الأهلي بعد استبعاده من المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - وضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصمته في كسب قلوب جماهير الأحمر، وذلك عقب استبعاده من المنتخب المصري.



وقام إمام عاشور، على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، بنشر صورة للجماهير في المدرجات.



ونشر لاعب الأهلي صورة عبر ستوري «انستجرام» تحمل معاني كثيره، بتواجد جمهور الأهلي، واللاعب في أرضية الملعب، ووضع عليها قلب بجانب النسر الذي يشير إلى شعار الأهلي.

استبعاد إمام عاشور من المنتخب الوطني



وقرر البرتغالي روي فيتوريا استبعاد إمام عاشور برفقة الثنائي حسين الشحات وطارق حامد من بعثة ليبيريا لخوض مباراة سيراليون، في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب عدم الإلتزام في المران.