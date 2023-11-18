نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو مركز برشلونة وريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشتعل المنافسة أكثر وأكثر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، منذ بداية الجولة الأولى وحتي قبل بداية الأسبوع الرابع عشر من الليجا الإسبانية.

ويصدر فريق جيرونا مفاجأة هذا العام في الدوري الإسباني، صدارة الدوري بكل جدارة واستحقاق، ويأتي من خلفه ريال مدريد، ويحل ثالثًا برشلونة حامل اللقب في النسخة الماضية.

ويملك جيرونا في جعبته 34 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة والخسارة والتعادل في مباراة، كما يحتل الفريق صدارة أكثر الفرق تسجيلًا حتي الآن في الدوري الإسباني برصيد 31 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط