لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في مران الثلاثاء استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظم لاعبو النادي الأهلي الدوليين في مران الثلاثاء القادم استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الذي يرغب في تواجد اللاعبين الدوليين في مران يوم الثلاثاء.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد السلام.