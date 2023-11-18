نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمود الخطيب على دعم الأهلي لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على دعمه الكامل لفلسطين في الأزمة الأخيرة، وكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـلعامري فاروق نائب الرئيس.

وتحدث محمود الخطيب خلال اجتماع الجمعية العمومية للأهلي اليوم قائلا: "هناك تحسن بسيط جدا في حالة العامري فاروق، وأرسلت تقارير حالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة المخ وأكد أن الأمور التي تمت حتى الآن مميزة".

محمود الخطيب يتحدث عن دور النادي الأهلي في دعم غزة

وتابع: "النصر قريب لأهلنا في غزة والأهلي بدوره الوطني خصص إيرادات مباراة سيمبا للأشقاء في غزة وخرجت أول قافلة من الأهلي، ومؤسسة الأهلي المجتمعية تجهز قافلة ثانية".

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن عن دعمه لأهالي قطاع غزة، وذلك بإرسال قافلة تحمل مواد غذائية إلى معبر رفح.