نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عمرو الجنايني رئيسًا لشركة الكرة بنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تعيين عمرو الجنايني رئيسًا لشركة الكرة بنادي الزمالك.

ويتواجد معه نائبًا لشركة الكرة بنادي الزمالك أيمن ممدوح عباس بشركة الكرة بنادي الزمالك.

وسيتم تسليم عمرو الجنايني مهام عمله في شركة الكرة بنادي الزمالك خلال الساعات القادمة كرئيس للشركة.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.