نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفويض مجلس إدارة الأهلي في جدول الأعمال بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن اليوم الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

الجدير بالذكر أن العامري فاروق نائب رئيس النادي لم يحضر اليوم لظروفه مرضه الذي تعرض له مؤخرًا.