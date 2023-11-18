عاجل.. محمود الخطيب يكشف مفاجأة في حالة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن مفاجآة وأخر تطورات الحالة الصحية لـلعامري فاروق نائب الرئيس.

مفاجأة في حالة العامري فاروق

وتحدث محمود الخطيب خلال اجتماع الجمعية العمومية للأهلي اليوم قائلا: "هناك تحسن بسيط جدا في حالة العامري فاروق.. أرسلت تقارير حالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة المخ وأكد أن الأمور التي تمت حتى الآن مميزة".

وكان العامري فاروق قد تدهورت حالته الصحية، وذلك منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث دخل في حالة إغماء نتيجة تعرضه لنزيف المخ، ويرغب الجميع في الإطمئنان على حالته الصحية بعد هذه الوعكة.

واجتمعت الجمعية العمومية صباح اليوم السبت، الاجتماع الثاني للنادي الأهلي، وذلك من أجل مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.

وفوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قام المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن النادي الأهلي كامل دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك بإرسال قافلة إغاثة لأهلي غزة تحمل مواد غذائية إلى معبر رفح، وذلك لمساعدتهم مما يتعرضون له من عدوان غاشم من الإحتلال الصهيوني.