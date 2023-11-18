نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز تاريخي.. نجم باريس سان جيرمان يكتب اسمه بأحرف من ذهب مع منتخب فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد باسمه، وذلك بعد مشاركته بشكل أساسي مع منتخب فرنسا أمام نظيره جبل طارق، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

حيث من المقرر أن يواجه منتخب فرنسا، نظيره جبل طارق، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب أليانز ريفير.

نجم باريس سان جيرمان يحقق إنجاز تاريخي مع فرنسا

وحقق اللاعب الشاب وارن زائير إيمري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إنجاز تاريخي مميز، بعد مشاركته بشكل أساسي مع الديوك.

حيث يبلغ إيمري من عمره 17 عام و255 يوم، وبذلك أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب فرنسا في القرن الـ21، عند مشاركته أمام منتخب جبل طارق مساء اليوم.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا الرسمي لمواجهة جبل طارق كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: جوناثان كلوس - دايوت أوباميكانو - جان كلير توديبو - ثيو هرنانديز.

خط الوسط: رابيو - جريزمان - زاير إيمري.

خط الهجوم: ماركوس تورام - كينجسلي كومان - كيليان مبابي.