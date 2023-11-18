نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمات تتوالى على إيفرتون بخصم إضافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت صحيفة "Daily Express" أن نادي إيفرتون قد يتعرض لخصم إضافي من النقاط مما قد يدفعه أقرب إلى الهبوط من الدرجة الأولى حيث تستعد الأندية المنافسة لإطلاق تحدي قانوني.



وكانت رابطة الدوري الانجليزي خصمت 10 نقاط من الفريق بسبب خرق اللوائح المالية، ويمكن أن تتفاقم مشاكل نادي ميرسيسايد مع الخصم الثاني لتسع نقاط.

وسبق وأن قد تمت إحالة نادي إيفرتون إلى لجنة مستقلة في مارس بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بموسم 2021-22 قبل عقد جلسة استماع الشهر الماضي، وتأكدت العقوبة الجمعة الماضية مما أدى إلى تراجعه للمركز 19 في الجدول برصيد أربع نقاط فقط.



وكشفت الصحيفة في تقرير لها اليوم فإن أندية بيرنلي وليستر سيتي وليدز يونايتد يدرسون رفع دعاوي قضائية ضد فريق «الميرسيسايد»، لعدم امتثاله لقواعد اللعب المالي النظيف.



وشددت الصحيفة أن المخالفات التي ارتكبها النادي أدى إلى قيام تلك الأندية بإعداد دعاوي قضائية ضده، والتي قد تؤدي إلى دفع إيفرتون مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لكل ناد منهما.