نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة أبو سليم.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك أمام الأندية الليبية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال استعدادته لخوض مباراة أبو سليم الليبي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي

ويستضيف الزمالك منافسه أبو سليم الليبي ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في تمام الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ويشارك أبو سليم الليبي لأول مرة بتاريخه في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المحلي عن الموسم الماضي، ليتأهل الفريق للمسابقة القارية.

وتأهل أبو سليم الليبي إلى دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية بفضل الفوز على الأوليمبي الباجي التونسي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ64 من المسابقة.

وصعد الفريق الليبي إلى دور المجموعات بعدما تخطى عقبة كمبالا سيتي الأوغندي في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5-4.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية الليبية

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية الليبية في مختلف البطولات الإفريقية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أربعة

مواجهات بتاريخ مبارياته أمام الفرق الليبية، فاز الفارس الأبيض في مباراة وتعادل في مبارتين وخسر في لقاء وحيد.