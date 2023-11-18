نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات مصر وسيراليون.. إحصائية سلبية للفراعنة وذكرى خاصة لـ محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية منتخب سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تمام السادسة مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز كاسح على حساب منتخب جيبوتي بنتيجة 6/0 ليتصدر ترتيب مجموعته في التصفيات المونديالية.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة سيراليون لتعزيز صدارته لترتيب المجموعة والمنافسة مبكرا على بطاقة الصعود لكأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر وسيراليون

تقابل منتخبي مصر وسيراليون في مواجهتين سابقتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ولم يحقق منتخب الفراعنة أي فوز حيث خسر مباراة وتعادل في الأخرى.

أول مباراة جمعت منتخب مصر مع سيراليون كانت في 6 سبتمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1/1 سجل هدف الفراعنة محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق.

أما ثاني مواجهة جمعت المنتخبين المصري والسيراليوني كانت في 3 سبتمبر 2011 وخسر منتخبنا الوطني بنتيجة 2/1 وسجل هدف منتخب الفراعنة مروان محسن.

وشهدت مباراة مصر وسيراليون عام 2011 أول ظهور دولي لنجم ليفربول محمد صلاح مع منتخب مصر ولكنه لم يسجل أي أهداف في هذا اللقاء.