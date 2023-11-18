نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يتواصل مع وكيل الزناري والسبب مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو الزمالك برئاسة حسين لبيب على عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

الزمالك يكلف وكيل الزناري بالبحث عن فريق جديد

وعاقب مجلس إدارة نادي الزمالك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بالايقاف لمدة شهر وخصم 25% من عقد الأول و20% من الثاني و15% من الثالث "على الترتيب".

وجاءت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك في ظل خروج الثلاثي عن قواعد الفريق عقب أزمة خروجهم من معسكر مباراة زد بالدوري دون علم الجهاز الفني.

من جانبه علم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مسؤولي الزمالك توصلوا خلال الساعات القليلة الماضية مع سيد مرعي وكيل مصطفى الزناري؛ للبحث عن عرض لبيع اللاعب خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وأكد مسؤولو الزمالك لوكيل الزناري أن اللاعب أصبح خارج حسابات النادي في الفترة المقبلة، كما أن النادي ينتظر وصول عرض رسمي لبيع مدافع الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

ورفض مسؤولو الزمالك مقترح وكيل مصطفى الزناري بتقديم اعتذار مُسجل لمجلس الإدارة والجمهور، حيث أن قرار بيع اللاعب يُعد نهائيا ولا رجعة فيه.

وانضم مصطفى الزناري لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطلع الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش في صفقة شراء ثنائية مع عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأبيض الحالي.