نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرات خططية جديدة فى معسكر المنتخب الأوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على تدريب اللاعبين على جمل خططية جديدة خلال معسكر المنتخب الأوليمبي الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت التدريبات شرح تفصيلي من جانب ميكالى لجوانب خططية جديدة يوضح من خلالها المدرب البرازيلى وجبات كل لاعب، ثم يتم تنفيذ ذلك عمليا من خلال تقسيمة بين فريقين، وكان يحرص ميكالى على إيقاف التقسيمة وتوجيه اللاعبين باستمرار.

وتجدر الاشارة أن الجهاز المعاون لميكالى يضم كلا من : تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري ود.ليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد احمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.