نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بمفاجأة في صفقة أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الاعلامي خالد الغندور نجم الكرة المصرية الأسبق، على مفاوضات إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، مع أحمد فتوح لاعب الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الرحيل إليه، بداية من يناير المقبل.

ماذا قال خالد الغندور عن صفقة أحمد فتوح؟

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، أن الزمالك أغلق ملف أحمد فتوح واللاعب بات قريبا من الانضمام للأهلي، بسبب حاجة المارد الأحمر لخدماته في الموسم المقبل.

وأضاف، أن أحمد فتوح طلب في جلسته الأخيرة مع الزمالك التي عُقدت بشأن تجديد تعاقده، الحصول على 60 مليون جنيه كمنحة مقابل التجديد، مقابل 55 مليون جنيه راتبه في الموسم الواحد.

وتابع، أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع فتوح بأي شكل، وما تردد حول وجود محادثات من جانب مسؤولي الفريق الأزرق لضم اللاعب غير صحيح.

وواصل، أن الأهلي هو الفريق الوحيد القادر على ضم فتوح، خاصة بعد أن نجح في ضم إمام عاشور من ميتلاند مقابل 3 مليون دولار.

واختتم، أن فتوح في طريقه للانضمام إلى الأهلي في الموسم القادم، بعد أن تراجع مستوى التونسي علي معلول بشكل ملحوظ، منذ بداية الموسم الحالي.