كرواتيا تهزم لاتفيا وتنعش حظوظها
أنعش منتخب كرواتيا آماله في بلوغ نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، بفوزه على لاتفيا 2-0 السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.
وأحرز لوفرو ماير، وأندريه كراماريتش هدفي كرواتيا في الدقيقتين 7 و16.
ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطة لتنفرد بالمركز الثاني في المجموعة متقدمة بفارق نقطتين عن ويلز الثالثة والتي تعثرت في وقت سابق اليوم بالتعادل 1-1 أمام مضيفتها أرمينيا الرابعة برصيد 8 نقاط.
وتحتل تركيا التي حسمت تأهلها، صدارة المجموعة بـ16 نقطة بينما تقبع لاتفيا في المركز الخامس الأخير برصيد ثلاث نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرواتيا تهزم لاتفيا وتنعش حظوظها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.