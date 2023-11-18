كرواتيا تهزم لاتفيا وتنعش حظوظها

كرواتيا تهزم لاتفيا وتنعش حظوظهاأنعش منتخب كرواتيا آماله في بلوغ نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، بفوزه على لاتفيا 2-0 السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وأحرز لوفرو ماير، وأندريه كراماريتش هدفي كرواتيا في الدقيقتين 7 و16.

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطة لتنفرد بالمركز الثاني في المجموعة متقدمة بفارق نقطتين عن ويلز الثالثة والتي تعثرت في وقت سابق اليوم بالتعادل 1-1 أمام مضيفتها أرمينيا الرابعة برصيد 8 نقاط.

وتحتل تركيا التي حسمت تأهلها، صدارة المجموعة بـ16 نقطة بينما تقبع لاتفيا في المركز الخامس الأخير برصيد ثلاث نقاط.