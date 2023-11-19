نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يتعاقد مع جاياردو مديرًا فنيًا خلفا لنونو سانتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة التعاقد مع جاياردو مديرًا فنيًا بنادي اتحاد جدة السعودي خلفًا للمدير الفني السابق نونو سانتو.

ورحل نونو سانتو عن نادي اتحاد جدة ولم يستكمل مهمته مع الفريق عقب الهزيمة في أخر مباراة لنونو سانتو مع اتحاد جدة.

يحتل نادي اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة في جدول ترتيب دوري روش السعودي.

وحقق اتحاد جدة الفوز على أبها برباعية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراه اتحاد جدة القادمة في دوري روشن السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة.