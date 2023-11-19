مواجهات قوية للسكة الحديد وغزل المحلة وجمهورية شبين في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للسكة الحديد وغزل المحلة وجمهورية شبين بالجولة التاسعه بدوري المحترفين

تنطلق اليوم الاحد في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني دوري المحترفين،

بإقامة مباراة وحيدة، وتستكمل الجولة يوم الإثنين بأربعه مباريات، وتختتم الثلاثاء بخمسة مواجهات قوية.



مباراة يوم الاحد

1- بتروجيت مع السكة الحديد

يشهد ستاد بتروسبورت أقوى مباريات الجولة بين فريق بتروجت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 16 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل بتروجت مع وادي دجلة بهدف لمثله، بينما تعادل فريق السكة الحديد مع فريق بروكسي سلبيًا.



مباريات يوم الإثنين



1- حرس الحدود مع مصر للمقاصة

على ستاد حرس الحدود يلتقي فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 14 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز السابع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز المقاصة على جمهورية شبين بهدف دون رد، وتعادل الحرس مع فريق لافيينا بهدفين لكل منهما.



2- أسوان مع أو قير للأسمده



على ستاد اسوان يلعب فريق اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 10 نقاط مع فريق ابو قير للسمده صاحب المركز السادس بقيادة ايمن المزين برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق النصر للتعدين بخماسية نظيفة بينما فاز فريق اسوان الفوز على فريق مكادى بثلاثية مقابل هدفين.



3- بروكسي مع النصر للتعدين



على ملعب نادي بروكسي يخوض فريق بروكسي صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد حامد برصيد 9 نقاط لقاء سهل مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده محمد شرف برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل بروكسي مع السكة الحديد سلبيًا بينما تلقي النصر للتعدين هزيمة ثقيلة من ابو قير للاسمده بخماسية نظيفة.



4- غزل المحلة مع لافيينا



وفي تمام الساعة الخامسة مساء يقام لقاء قمة بين فريق غزل المحلة صاحب المركز الخامس بقيادة حسام عبد العال برصيد 14 نقطة مع فريق لافيينا وصيف المجموعه بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد

15 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل لافيينا مع الحدود بهدفين لكل منهما، بينما تلقي الغزل الهزيمة من فريق بترول اسيوط بهدف دون رد.

مباريات يوم الثلاثاء



1- المصرية للاتصالات مع بترول أسيوط



على ستاد السلام يحل فريق بترول اسيوط الثامن بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 12 نقطة ضيفًا ثقيلًا علي فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثامن بقيادة جمعه مشهور برصيد 11 نقطة.





2- النجوم مع وادي دجلة



على ملعب نادي النجوم يستقبل فريق النجوم صاحب المركز الثامن عشر بقيادة محمد جوده برصيد 6 نقاط فريق وادي دجلة صاحب المركز الثالث بقيادة توليتش برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق وادي دجلة مع فريق بتروجت بهدف لمثله، بينما تلقي فريق النجوم الهزيمة من فريق طنطا بهدفين مقابل هدف.



3- دكرنس مع طنطا



على ملعب نادي دكرنس يستضيف

دكرنس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ايمن الجمل فريق طنطا صاحب المركز العاشر بقيادة عمرو أور.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 11 نقطة.



4- جمهورية شبين مع راية



على ملعب نادي الجمهورية يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط مع فريق راية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد حليم برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق راية مع فريق دكرنس بهدفين لكل منهما بينما تلقي فريق جمهورية شبين الهزيمة من فريق

مصر للمقاصة بهدف دون رد.

5- مكادى مع القناة

على ستاد خالد بشارة ولقاء صعب بين فريق مكادى صاحب المركز الخامس عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد 9 نقاط مع فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 12 نقطة