السنغال يفتتح مشواره بتصفيات المونديال برباعية في شباك جنوب السودان

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز على حساب منتخب جنوب السودان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

نتيجة مباراة السنغال وجنوب السودان

وسجل بابا سار هدف منتخب السنغال الأولى في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وعزز ساديو ماني النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة، واحرز لامين كامارا الهدف الثالث في الدقيقة 44، وأختتم ماني أهداف اللقاء لمنتخب السنغال في الدقيقة 58.

وحقق منتخب السنغال أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره من أجل التأهل لكأس العالم في نسخته المقبلة، حيث يتصدر المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الأولى.

ويتواجد بجانب منتخبي السنغال وجنوب السودان في تلك المجموعة، كل من منتخبات "السودان - الكونغو الديمقراطية - توجو - موريتانيا".