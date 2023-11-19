نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. منتخب هولندا يهزم أيرلندا ويتأهل إلى نهائيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب هولندا الأول لكرة القدم إلى نهائيات يورو 2024 بعد الفوز أمام أيرلندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أمستردام أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا.

ويحتل هولندا بعد هذا الفوز وصافة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمسة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ستة لقاءات.

أحداث مباراة هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024

سجل فوتر فيجورست أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ستيفان دي فري إلى زميله فيجورست الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسدد تيجاني ريندرز لاعب هولندا في الدقيقة 39 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أيرلندا في الدقيقة 59 بداع التسلل على أدم إيدا قبل تسجيله للهدف.