نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشل اجتياز الاختبارات البدنية.. استبعاد خماسي تحكيمي من الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد رئيس لجنة الحكام المصرية، فيتور بيريرا خماسي تحكيمي بارز، وذلك بعد الفشل في اجتياز الاختبارات البدنية.

ويغيب الخماسي عن المشاركة في قيادة المباريات على الساحة، لحين اجتياز الاختبارات في الإعادة القادمة.

الصباحي وعاشور أبرز المستبعدين

واستبعد البرتغالي كلا من: "خالد الغندور، حسام عزب، محمد الصباحي، محمد الحنفي، محمود عاشور".



أبرز المستبعدين كان محمود عاشور، والحنفي، والصباحي كونهم من الخبرات الكبيرة في المنظومة.

الاستثناء الوحيد جاء للثنائي محمد الحنفي، محمود عاشور للتواجد في المباريات، لكن في تقنية الفيديو.

أما باقي الحكام فينتظرون معسكر الإعادة والذي من المحتمل أن يكون في يناير القادم.