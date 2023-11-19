نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة هولندا ضد أيرلندا اليوم السبت في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة هولندا وأيرلندا بفوز الطواحين الهولندية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب "أمستردام أرينا" في تاسع جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

أهداف مباراة هولندا ضد أيرلندا في تصفيات يورو 2024

سجل فوتر فيجورست أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح هولندا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ستيفان دي فري إلى زميله فيجورست الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب المجموعة الثانية

1- فرنسا: 21 نقطة.

2- هولندا: 15 نقطة.

3- اليونان: 12 نقطة.

4- أيرلندا: 6 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.