نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد نجمه بـ9 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي الزمالك، في حسم أولى خطواتها في ملف تجديد عقد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي، في ظل اقتراب بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وترغب إدارة الأبيض، في الحفاظ على القوام الأساسي، وتدعيمه في الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من حل أزمة قيد الفريق.

- تفاصيل عقد عواد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك، دخل مؤخرا في مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك أبلغ حارسه بعرض جديد قيمته 9 ملايين جنيه، وتخفيض راتبه للتجديد حسب سقف الرواتب الجديد".

وأختتم أمير هشام: " عواد طالب مسؤلو الأبيض بالحصول على 12 مليون جنيه للموافقة على تجديد عقده، والتفاوض لا يزال مستمر بين الطرفين".