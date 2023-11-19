نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. سامي الشيشيني يكشف عن حقيقة توليه منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق حقيقة توليه منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك بدلا من إسماعيل يوسف.

سامي الشيشيني يكشف عن حقيقة توليه منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك

وأكد سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "قرار تعييني في منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ليس له أساس من الصحة ومجلس الإدارة لم يتواصل معي بشأن تولي منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك".

وتقدم إسماعيل يوسف باستقالته من منصبه كرئيس لقطاع الناشئين بنادي الزمالك لمجلس الإدارة وعدم استكمال مهمته.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن رئيس قطاع الناشئين جديد بدلا من إسماعيل يوسف الذي تقدم باستقالته.

وعلى صعيد أخر نجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.

