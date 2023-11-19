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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب سيراليون، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

سفير مصر فى ليبيريا: جماهير مصر تنتظر مباراة المنتخب الوطنى وسيراليون

وقال أحمد عبد العظيم سفيير مصر فى ليبيريا إن هناك جالية صرية ولكنها ليست كثيرة وتتراوح من 600 إلى 1000 مواطن موضحًا أنه شاهد حرص المواطنين على متابعة تفاصيل مواجهة سيراليون المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف أحمد عبد العظيم خلال تصريحات تلفز يونية لبرنامج ملعب الشمس المذاع على قناة الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" الجماهير المصرية استفسرت عن تفاصيل مباراة سيراليون وسألت عن طريقة الدخول والخروج لبوابة الاستاد الذى يستقبل المباراة".

تابع السفير أحمد عبد العظيم:" ليبيربا وسيراليون دولتى جوار،إذا كان فيه رغبة من الجماهير السيراليونية لمتابعة فريقها تأتى ولا يوجه أى مشكلة ولكن من الصعب تحديد الأعداد".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غدٍ الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

