نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزمالك يفجرها".. مصير زيزو النهائي من الرحيل إلى الخليج بعد مفاوضات الشباب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازالت العديد من الأندية المختلفة في الدوريات الخليجية المختلفة، تبدي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء، في مقدمتها الشباب السعودي، بعد فشل المفاوضات في الفترة الأخيرة.

وتتمسك إدارة الأبيض الحالية برئاسة حسين لبيب، بعدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، للعودة من جديد إلى المنافسة.

- مصير زيزو من الرحيل إلى الخليج

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الشباب السعودي، لا يزال يهتم بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال الفترة المقبلة".

ووصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " من المنتظر أن يتم فتح مفاوضات قريبة عن طريق إرسال عرض من الشباب السعودي، رسميا خلال الشهر المقبل، من أجل ضمه في يناير المقبل، بالإضافة إلى اهتمام اخر من بعض الأندية الخليجية".

وأختتم أمير هشام: " في حالة تلقي مسؤولو نادي الزمالك، عرضا رسميا من الشباب السعودي، سيقابل بالرفض مهما كانت المغريات، لرغبة النادي في الحفاظ على اللاعبين".

