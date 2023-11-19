نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد حاسم على أسباب استبعاد حامد والشحات وإمام عاشور من منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 نجوم من قائمة الفراعنة، التي تستكمل منافسات تصفيات كأس العالم القادمة، أمام نظيره سيراليون، عقب انتهاء المواجهة الأخيرة أمام جيبوتي والتي انتهت بفوز مصر بستة أهداف دون رد.



- أسباب استبعاد ثلاثي مصر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن ثلاثي منتخب مصر، إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، صدموا بعض قرار استبعادهم من معسكر الفراعنة لمواجهة سيراليون".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " إمام عاشور، شعر ببعض في عضلة السمانة والشحات وطارق حامد يعانوا من الإجهاد وهم من اشكتوى، وحصلوا على إذن من المشرف بعدم استكمال التدريبات عقب مباراة جيبوتي بتصفيات كأس العالم".

وأختتم أمير هشام: " الخطوة التي كان يجب أن يتخذها فيتوريا وقتها، هو الاستماع إلى اللاعبين، بدلا من اتخاذ قرار سريع، وحال وجود أي تهاون من الثلاثي من حقه اتخاذ أي قرار يروق له، ولكنه اتخذ القرار بناءً على مساعده".

