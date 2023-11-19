"حدث الأمر مع الجوهري ولكن".. نجم منتخب مصر السابق يعلق على استبعاد ثلاثي الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة -

أصدر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قرارا مثيرا بخروج 3 أسماء من معسكر الفراعنة، قبل التوجه إلى سيراليون، لخوض المواجهة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتتضمن القرار استبعاد كل من، إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، عقب الفوز أمام جيبوتي الأخير.

- نادر السيد يتحدث عن استبعاد ثلاثي مصر



وصرح نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق:" الحالة التي توجد داخل منتخب مصر الأول في الفترة الحالية، هي لفرض الجدية مهما كان قوة المنافس".

وواصل السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " أشعر بالسعادة والرضا عن الأداء الأخير للمنتخب سواء بالوديات أو مواجهة جيبوتي، وكنا نفتقد تلك الجدية في أوقات سابقة".

وأردف نادر السيد: "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، شئ مفاجئ بالنسبة لي، وأرغب أن يتم احتواء الأمور ومعالجة الوضع سريعا حتى لا يحدث تطور، خاصة وأن الأمر كان في الغرف المغلقة وليس عامل أخلاقي، وأتمنى أن يعودوا للمنتخب بالمعسكرات المقبلة".

وأختتم: " حدثت أزمة مثل هذه أثناء تولي محمود الجوهري قيادة المنتخب بنفس تصرف الثلاثي، والمدير الفني تجاهل بشكل تام، وكان يتم بعدها المعاتبه داخل الغرف المغلقة فقط".

