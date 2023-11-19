نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالدولار".. بيراميدز يقنع نجمه بالتجديد ويُربك مخطط صفقات الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة النادي الأهلي، من خسارة أولى الأهداف الهامة والمرتقبة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، في تدعيم مركز الظهير الأيسر، لخلافة التونسي علي معلول، في المواسم المقبلة.

وأوصى كولر مؤخرا، بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مخضرم، ليكون بجانب كريم الدبيس، الذي تألق في الفترة الأخيرة بعد إصابة معلول.



- بيراميدز يقنع حمدي بالتجديد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، أبدى موافقته على عرض فريقه الأخير لتجديد عقده".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب أنهى اتفاقه مع ناديه قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الحالي، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق، وحمدي سوف يحصل على راتبه بالدولار".

وتسعى إدارة بيراميدز في الفترة الأخيرة، لتجديد عقود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خاصة من الأعمدة الرئيسية في تشكيل جيمي باتشيكو، بعد وصول العديد من العروض لضمهم هذا الموسم.

