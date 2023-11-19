نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقترب الأهلي من ضم نجم الوداد المغربي؟.."رد قاطع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تردد في الساعات والأيام الماضية، العديد من الأنباء عن وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي، والمدافع المغربي، يحيى بن عطيه، نجم نادي الوداد، في ظل بحث القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، عن لاعب بديل لنجم الفريق، التونسي علي معلول.

وتضع لجنة التخطيط داخل الفارس الأحمر، صفقة بديل معلول على أولوية المفاوضات، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



- حقيقة مفاوضات الأهلي وبن عطية

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله مدافع الوداد المغربي، بالفترة المقبلة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " الأهلي لم يطرح اسم عطية الله، فب ترشيحات الصفقات والنادي أمامه خيارات محلية أخرى لتدعيم مركز الظهير الأيسر".

على جانب آخر، نجح نادي بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق ومنتخب مصر، لتجديد عقده، بعد اهتمام الأهلي بضمه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

