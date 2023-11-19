نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. واقعة تزوير في ملاعب كرة القدم النسائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الجولة الخامسة من دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية أزمة كبيرة بسبب اكتشاف واقعة تزوير، بعدما تقدم مسئولو فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية بإحتجاج رسمي للجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد فريق نصر المندرة بعد ارتكاب مخالفة تزوير ضمن صفوف فريق نصر المندرة ومشاركته لاعبة غير مقيدة ضمن صفوفه في المباراة التي انتهت بفوز نصر المندرة بهدفين مقابل لا شئ.

واقعة تزوير في ملاعب كرة القدم النسائية المصرية

وبناءًا عليه أصدر مسئولو فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية بيانًا إعلاميًا عبر صفحتهم الرسمية على فيس بوك وجاء نص البيان كالتالي:



﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ صدق الله العظيم

يتقدم مجلس إدارة نادينا "محلة حسن" بشكوى للإتحاد المصري لكرة القدم ضد فريق نصر المندرة نظرًا لمشاركته لاعبة مزورة ضمن صفوفه في مباراته أمس أمام فريقنا بدوري القسم الثالث للكرة النسائية وإرفاق المستندات الدالة على صحة شكوانا من صور وفيديو لإحدى لاعبات فريق نصر المندرة والتي اكتشفنا أنها مقيدة ضمن قائمة فريق دلفي السكندري وتدعى “لاما خالد" وشاركت بإستخدام كارنيه لاعبة تدعى "شهد حسونة" مرتدية التيشيرت رقم 7 وتم إخطار حكم المباراة بوجود لاعبات مزورة ضمن فريق نصر المندرة ومقيدة في صفوف فريق دلفي وبناءًا عليه تقدمنا بشكوى مرفقة بكافة المستندات الدالة على صحة شكوانا



و نطالب لجنة المسابقات برئاسة الحاج عامر حسين باتخاذ الإجراء اللازم طبقًا للائحة المسابقات

ونرفض التعامل مع أحمد عبدالحميد مقرر لجنة المسابقات للكرة النسائية نظرًا لتعنته مع فريقنا في سرعة ارسال العقوبات الواقعة على فريقنا في ظل إهمال شكوانا ومؤخرًا قام بإبلاغنا شفهيًا بحفظ شكوى سابقة لنا دون رد رسمي لمنع إتخاذنا إجراءات للحصول على حقوقنا نظرًا لوجود خلاف شخصي مع كابتن رضوى خضر المدير الفني لفريقنا لكونها صحفية وتلقي الضوء دائما على كرة القدم النسائية، وهو ما يراه مقرر اللجنة مزعجًا له،ولهذا نضع شكوانا أمام مسئوليات رئيس لجنة المسابقات مباشرة

وننوه بأن في حالة إهمال شكوانا وعدم حصول فريقنا على حقه المشروع سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل لإيقاف نشاط كرة القدم النسائية في مصر نظرًا لوجود كوارث داخل لجنة المسابقات الخاصة بالكرة النسائية بشكل خاص

وقد يتطلب الأمر رفع شكوى رسمية لهيئة الرقابة الإدارية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرفقة بكافة المستندات التي تثبت إدانة لجنة مسابقات الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم حيث تدار المسابقات حسب الأهواء وعدم حياديتها واتخاذها مبدأ تصفية الحسابات في نهجها في إدارة مسابقات كرة القدم، مما قد يشير لوجود شبهة فساد رياضي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم

ولن ننتظر طويلًا للبت في شكوانا المقدمة للإتحاد المصري، ونؤكد أنه في حالة إهمال شكوانا سيتم على الفور البدأ في الإجراءات التصعيدية وإعلانها أول بأول لجميع وسائل الإعلام

ومن جانبها طالبت رضوى خضر المدير الفني لمحلة حسن للكرة النسائية سرعة البت في الإحتجاج وعدم المماطلة في اتخاذ القرارات، طالبت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل لرفع الظلم عن فريقها من قبل أحمد عبدالحميد الذي يتعمد عدم إعطاء محلة حسن حقه وحفظ جميع شكاوى الفريق منذ الموسم الماضي.

وطالبت اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التزوير داخل ملاعب كرة القدم النسائية وتوقيع أقصى عقوبة على المدربين التي تتجاوز اللوائح من أجل تحقيق فوز زائف على حساب فرق أخرى تجتهد من أجل الحصول على نقاط بشرف.

