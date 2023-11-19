الرياضة

"وقعت للأحمر مرتين".. حاوي المصري يكشف كواليس فشل انتقاله للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وقعت للأحمر مرتين".. حاوي المصري يكشف كواليس فشل انتقاله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث محمود عبد الحكيم، نجم النادي المصري البورسعيدي ومنتخب مصر، عن تفاصيل مفاوضاته مع خلال مسيرته، والتي دائما ما كانت تتوقف لأسباب مختلفة.

- عبد الحكيم يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

وصرح محمود عبدالحكيم نجم النادي المصري البورسعيدي السابق:" رحلت عن صفوف القلعة الحمراء،  بعد 8 مواسم في قطاع الناشئين بقرار من إبراهيم عبدالصمد مدرب الفريق وقتها".

وواصل عبدالحكيم خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تكوين جسمي، هو سبب رحيلي عن الأهليؤ بالرغم من أنني لم أكن ضعيفًا، وانتقلت إلى القناطر الخيرية بعد ذلك".

وأختتم محمود عبدالحكيم: "مضيت على عقود انتقالي للأهلي مرتين الأولى كانت مع علاء عبدالصادق والثانية مع عدلي القيعي، ولكن نادي بتروجت كان يرفض رحيلي".
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا