نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وقعت للأحمر مرتين".. حاوي المصري يكشف كواليس فشل انتقاله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود عبد الحكيم، نجم النادي المصري البورسعيدي ومنتخب مصر، عن تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي خلال مسيرته، والتي دائما ما كانت تتوقف لأسباب مختلفة.

- عبد الحكيم يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

وصرح محمود عبدالحكيم نجم النادي المصري البورسعيدي السابق:" رحلت عن صفوف القلعة الحمراء، بعد 8 مواسم في قطاع الناشئين بقرار من إبراهيم عبدالصمد مدرب الفريق وقتها".

وواصل عبدالحكيم خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تكوين جسمي، هو سبب رحيلي عن الأهليؤ بالرغم من أنني لم أكن ضعيفًا، وانتقلت إلى القناطر الخيرية بعد ذلك".

وأختتم محمود عبدالحكيم: "مضيت على عقود انتقالي للأهلي مرتين الأولى كانت مع علاء عبدالصادق والثانية مع عدلي القيعي، ولكن نادي بتروجت كان يرفض رحيلي".

