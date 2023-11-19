نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ويجز يضرب محمد صلاح بأبو تريكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر ويجز ستوري قصيرة عبر حسابه الشخصي، في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي جاءت عبارة عن فيديو يظهر فيه مواقف أبو تريكة في قضية فلسطين.

ويجز أشار للاعب الأهلي السابق بتعليق قصير جاء فيه "لما حد يسألك عن فخر العرب الحقيقي وريله الفيديو".

أبو تريكة ومواقف متكررة

وعرف الماجيكو كما أطلق عليه جماهيره، بمواقفه المناصرة لقضية فلسطين، في الملعب أبرزها القميص الذي رفعه تعاطفا مع غزة في مباراة مصر أمام السودان عام 2008.

هذه المواقف احتل بها أبو تريكة مكانة قوية في قلوب الجماهير، جعلته أسطورة كبيرة رغم مرور عشرة سنوات من الاعتزال.

وكما كانت القضية الفلسطينية مفتاح لاكتشاف مواقف قوية من اللاعبين، كانت سبب في إثارة الجدل اتجاه محمد صلاح والذي ظل صامتا اتجاه الأحداث مدة طويلة.

قبل أن يعلن التبرع عن طريق الهلال الأحمر، ومن الحديث في فيديو قصير، والمحصلة لم يسلم من ضغط الجماهير العربية حول موقفه المتأخر.

