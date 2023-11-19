نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير طاهر محمد طاهر من الرحيل ومفاجأة حول مستقبل حمزة علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رفقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مصير بعض النجوم، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتخطط إدارة الأهلي، في تدعيم بعض المراكز الهامة قي تشكيل كولر بيناير القادم، في مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر.



- حقيقة رحيل حمزة علاء وطاهر محمد طاهر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" لم يطلب حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " لا توجد أى نية من الحارس في الرحيل على سبيل الإعارة كما تردد حتى الآن، واللاعب مستمر مع الفريق".

وأختتم أمير هشام: " لم يتم طرح أو مناقشة مبدأ رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق، سواء من الأهلي أو كولر لم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل".

