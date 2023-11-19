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أحمد جودة - القاهرة - صرح خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللاعبين على كامل الاستعداد لمواجهة سيراليون، وأبدى تعجبه لقلة عدد حضور الجماهير في مباريات منتخب مصر.

الدرندلي: لا أعلم سر كسل الجمهور في عدم حضور المباريات.. وجاهزون لمواجهة سيراليون

ويواجه منتخب مصر نظيره سيراليون في ليبيريا، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصرح الدرندلي عبر تصريحات تليفزيونيه على قناة أون تايم سبورتس 2 قائلًا: " لدينا منتخب كبير وهذه حقيقة وليست كلام، هنا في ليبيريا أجواء جيدة، وعلى كامل الاستعداد ويمتلكون معنويات جيدة".



وأكمل: "فوز المنتخب على جيبوتي منح اللاعبين دفعة قوية، ونريد الفوز والثلاث نقاط أمام سيراليون".



وواصل حديثه: "لم يكن اللعب على النجيل الصناعي والملعب عائق لنا واللاعبين تعودوا على ذلك".



واستطرد: "حضور جماهيري كبير سيشاهده مباراة مصر وسيراليون، من أجل مشاهدة لاعبي مصر مثل صلاح والنني والذين، وليس هناك أي مخاوف أمنية في ليبيريا".

وعن تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو قائلًا: "هذا التعادل في صالحنا، ونرغب في الفوز أمام سيراليون حتى نحصل على 6 نقاط".

وعن استبعاد الثلاثي "طارق حامد، حسين الشحات، وإمام عاشور عن المنتخب، قائلًا: "فيتوريا تمكن من إدارة ملف استبعاد الثلاثي بحكمة واحترافية، ولم يؤثر ذلك على المنتخب ولا اللاعبين لأنه وارد يحدث مكان آخر، ولا يكون هناك تأثير على موقف اللاعبين الثلاثة في المعسكرات القادمة".

وأستكمل: "الثلاثي يمتلكون خبرات وتاريخ كبير، وشاركوا مع المنتخب في معسكرات ماضية كثيرة".

واختتم قائلًا: "يجب على الجماهير الوقوف بجانب منتخب مصر ودعم اللاعبين، العديد من الجماهير تقف مع المنتخبات الأخرى، التذاكر ليست غالية والأمور تسير بشكل سلس،لا أعلم سر كسل الجمهور في عدم حضور المباريات، ونتمنى أن نرى الملعب كامل العدد المواجهات القادمة".

