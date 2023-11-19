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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري بقيادة روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، لمواجهة سيراليون باليبيريا، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون؟



وعند خوض لاعبي المنتخب المران الأخير حرص جمهور ليبيريا بالتواجد وحضور المران لأخره، لمشاهدة لاعبي المنتخب الوطني.



وصرح مراسل برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة أون تايم سبورت 2، قائلًا: " شهد مران المنتخب الأخير قبل مباراة سيراليون تواجد عدد من جماهير ليبيريا لمشاهدة لاعبي الفراعنة، وكانت رافضة رفض تام مغادرة المران قبل انتهائه".

وواصل حديثه: " واحد من الجماهير نط ووصل لمحمد صلاح وأخذه بالحضن، ولكن تم السيطرة على الموقف من قبل الأمن".

