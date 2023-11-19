توقيت متابعة مباراة إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - نوفر لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، توقيت متابعة مباراة إسبانيا ضد جورجيا في الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، على نفيض آخر يتواجد منتخب جورجيا بالمركز الرابع بذات المجموعة برصيد 8 نقاط.



توقيت متابعة مباراة إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات أمم أوروبا



تقام اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، مباراة إسبانيا ضد جورجيا على أرضية ملعب نويفو خوسيه زويلا، ضمن منافسات الدور التأهيلي لتصفيات أمم أوروبا.



وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات أمم أوروبا



تنقل أحداث مباراة إسبانيا ضد جورجيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث تصفيات أمم أوروبا، وستتولى فضائية bein sports HD 1 نقل اللقاء.

