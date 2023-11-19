نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب العديد من عشاق كرة القدم العالمية في معرفة التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد جورجيا المقرر إقامتها على أرضية ملعب نويفو خوسيه زويلا، ضمن منافسات الدور التأهيلي لتصفيات أمم أوروبا.



موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات أمم أوروبا

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.



تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة جورجيا في تصفيات يورو 2026

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: فران جارسيا، روبن لي نورماند، إنييجو مارتينيز، داني كارفخال.

الوسط: ميكيل مورينو، مارتن زوبيميندي، جافي.

الهجوم: خوسيلو، لامين يامال، ميكيل اوريارزابال.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد

تنقل أحداث مباراة إسبانيا ضد جورجيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث تصفيات أمم أوروبا، وستتولى فضائية bein sports HD 1 نقل اللقاء.

