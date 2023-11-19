نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ثنائي المنتخب يصدمون الشناوي والأهلي يحسم مصير طاهر والزمالك يحسم مصير زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

ثنائي المنتخب يصدمون الشناوي ويرفضون الاعتذار لفيتوريا

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفاصيل جديدة في أزمة حسين الشحات وإمام عاشور بعد استبعادهما من رحلة المنتخب الوطني الأول إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

ونظرًا لما بدر منهما عقب نهاية مباراة جيبوتي الماضية، فأكد مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلي، عن محاولة الشناوي للصلح بين الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا منتخب مصر والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة عقب مباراة جيبوتي الماضية حينما رفضا الثنائي التدريب بعد المباراة.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني تدخل فور علمه بقرار البرتغالي روي فيتوريا باستبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم.

وتابع فاروق: الشناوي طلب من الثنائي حل الأزمة داخل المعسكر قبل رحيلهما وتقديم اعتذار للبرتغالي فيتوريا عن رفضهما التدريب مع المستبعدين ولكن الثنائي رفضا وفضلا الخروج من معسكر الفراعنة.

عاجل.. الأهلي يحسم مصير طاهر محمد طاهر من الرحيل

حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رفقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مصير بعض النجوم، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتخطط إدارة الأهلي، في تدعيم بعض المراكز الهامة قي تشكيل كولر بيناير القادم، في مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" لم يطلب حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " لا توجد أى نية من الحارس في الرحيل على سبيل الإعارة كما تردد حتى الآن، واللاعب مستمر مع الفريق".

وأختتم أمير هشام: " لم يتم طرح أو مناقشة مبدأ رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق، سواء من الأهلي أو كولر لم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل".

"الزمالك يفجرها".. مصير زيزو النهائي من الرحيل إلى الخليج بعد مفاوضات الشباب السعودي

مازالت العديد من الأندية المختلفة في الدوريات الخليجية المختلفة، تبدي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء، في مقدمتها الشباب السعودي، بعد فشل المفاوضات في الفترة الأخيرة.

وتتمسك إدارة الأبيض الحالية برئاسة حسين لبيب، بعدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، للعودة من جديد إلى المنافسة.

ووصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " من المنتظر أن يتم فتح مفاوضات قريبة عن طريق إرسال عرض من الشباب السعودي، رسميا خلال الشهر المقبل، من أجل ضمه في يناير المقبل، بالإضافة إلى اهتمام اخر من بعض الأندية الخليجية".

وأختتم أمير هشام: " في حالة تلقي مسؤولو نادي الزمالك، عرضا رسميا من الشباب السعودي، سيقابل بالرفض مهما كانت المغريات، لرغبة النادي في الحفاظ على اللاعبين".

