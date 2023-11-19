الرياضة

موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أذربيجان، اليوم الأحد 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024

وستلعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بودوان.

وستذاع مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة BEIN SPorts 1، بتعليق خالد الحدي.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهما قبل مباراة اليوم

ويحتل منتخب بلجيكا حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في تصفيات يورو 2024، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد أذربيجان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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