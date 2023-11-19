موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أذربيجان، اليوم الأحد 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024

وستلعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بودوان.

وستذاع مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة BEIN SPorts 1، بتعليق خالد الحدي.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهما قبل مباراة اليوم

ويحتل منتخب بلجيكا حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في تصفيات يورو 2024، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد أذربيجان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.