نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة أذربيجان في تصفيات اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع، لمواجهة نظيره أذربيجان، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أذربيجان، اليوم الأحد 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وستلعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بودوان.

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد أذربيجان

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب بلجكيا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ديباست، أمين الدخيل، ثيات، ديمان.

خط الوسط: فيرميرين، مانجالا، تيليماتس.

خط الهجوم: باكايوكو، أوبيندا، كاراسكو.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهما قبل مباراة اليوم

ويحتل منتخب بلجيكا حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في تصفيات يورو 2024، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد أذربيجان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.