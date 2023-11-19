نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بلجيكا ضد أذربيجان اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، المقبلة في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، وموعد المباراة وملعب اللقاء.
موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024
ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أذربيجان، اليوم الأحد 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.
وستلعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بودوان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بلجيكا وأذربيجان في تصفيات يورو
وستذاع مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة BEIN SPorts 1، بتعليق خالد الحدي.
ويوجد مجموعة من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة منتخب بلجيكا ضد أذربيجان، اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 كالآتي:
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E