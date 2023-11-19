ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بلجيكا ضد أذربيجان اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، المقبلة في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أذربيجان، اليوم الأحد 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وستلعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بودوان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بلجيكا وأذربيجان في تصفيات يورو

وستذاع مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة BEIN SPorts 1، بتعليق خالد الحدي.

ويوجد مجموعة من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة منتخب بلجيكا ضد أذربيجان، اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 كالآتي:

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E