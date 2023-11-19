نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أيسلندا، مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "جوزيه ألفالادي" مباراة البرتغال وأيسلندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب البرتغال في صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو برصيد 27 نقطة، بينما يحتل منتخب أيسلندا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.