ثبت الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يعد تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو 2024، من أبرز المواضيع التي يبحث عنها قطاع كبير من محبي كرة القدم، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "جوزيه ألفالادي" مباراة البرتغال وأيسلندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب البرتغال في صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو برصيد 27 نقطة، بينما يحتل منتخب أيسلندا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات يورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS 3 HD على نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS 3 HD على سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: عامودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.