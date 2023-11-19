تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات المونديال

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراليون اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على ملعب "مجمع صامويل كانيون دو الرياضي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر وسيراليون اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026، لذلك ستنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب سيراليون مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها، وتحديدًا On Time Sports 1HD.